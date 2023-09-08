Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri kesin bir dille yalanlamış, Ebru Gündeş ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Eski dostlar arasında sular durulmadı. Çıkan haberler sonrası telefonda görüştükleri ileri sürülen Hadise ve Ebru Gündeş hakkında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. İşte detaylar