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Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri kesin bir dille yalanlamış, Ebru Gündeş ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Eski dostlar arasında sular durulmadı. Çıkan haberler sonrası telefonda görüştükleri ileri sürülen Hadise ve Ebru Gündeş hakkında ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 08.09.2023 15:46
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Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Ebru Gündeş Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle sonlandırmış, konunun gündeme gelmesinin ardından Zarrab'ın, ünlü şarkıcıyı yakın arkadaşı Hadise ile aldattığı öne sürülmüştü.

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Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Hadise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Ebru Gündeş ise sessizliğini korudu.

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Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Aylarca magazin manşetlerinde yer alan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Hadise ile Ebru Gündeş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Söylemezsem Olmaz sunucularından Didem Delen, kulağına gelen bir iddiayı canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

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Ebru Gündeş ve Hadise cephesinde sular durulmadı! “Çok pişmanım” dedi telefonu suratına kapattı

Delen, şu ifadeleri kullandı: "Yaşanan olaylardan sonra Hadise "Benim kimseyle küslüğüm yok" demişti. Ortamı yumuşatmak için ama Ebru Gündeş'ten hiçbir cevap gelmedi.