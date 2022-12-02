Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki çekişme sosyal medyaya da sıçradı. Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülen Hadise'nin mesajları geçtiğimiz hafta ifşa olmuştu. Yasak aşk açık bir şekilde gözler önüne serilirken sessiz bir savaş içerisinde olan Hadise ile Gündeş'ten peş peşe paylaşımlar geldi. Hadise Instagram üzerinden Gündeş'in paylaşımına misilleme yaptı.