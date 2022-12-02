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Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

Hadise ve Ebru Gündeş arasındaki çekişme sosyal medyaya da sıçradı. Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülen Hadise'nin mesajları geçtiğimiz hafta ifşa olmuştu. Yasak aşk açık bir şekilde gözler önüne serilirken sessiz bir savaş içerisinde olan Hadise ile Gündeş'ten peş peşe paylaşımlar geldi. Hadise Instagram üzerinden Gündeş'in paylaşımına misilleme yaptı.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:54
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Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

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Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.

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Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!

Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşmaları dava dosyasına girmişti.

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Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

Bu süreçte eşinden boşanan Ebru Gündeş sessizliğini korurken iki eski dostun arasındaki soğuk savaş devam ediyor.

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Ebru Gündeş ve Hadise arasında savaş! İfşa olan mesajlar sonrası misilleme geldi

Ebru Gündeş'in son çıkışına Hadise'den dakikalar sonra misilleme geldi.