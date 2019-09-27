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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı karıştırdı

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ebru Gündeş paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Ebru Gündeş Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bir karesini paylaştı. Fotoğrafa 'Bu dünyada çocuk olmak var' notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gündeş'in değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafı ve yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 14:16
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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı karıştırdı

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ebru Gündeş paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Ebru Gündeş Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bir karesini paylaştı. Fotoğrafa 'Bu dünyada çocuk olmak var' notunu düşen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gündeş'in değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafı ve yıllar içindeki değişimi...

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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı karıştırdı

Seda Sayan

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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı karıştırdı

Hakan Yılmaz

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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı karıştırdı

Sezen Aksu

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Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı karıştırdı

Ata Demirer