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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara annesinin kopyası oldu

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Son dönemde Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Gündeş, bu kez kızıyla gündem oldu. 2011 yılında Alara'yı kucağına alan Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 16:38
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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara annesinin kopyası oldu

Güzel şarkıcı Ebru Gündeş kızı Alara'yı basından uzak tutmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından bile kızını yayınlamayı tercih etmeyen şarkıcı, özel hayatındaki sessizliğini korumaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara annesinin kopyası oldu

Ebru Gündeş özel hayatını basından ve sosyal medyadan uzak tutmaya çalışıyor.

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara annesinin kopyası oldu

Gündeş kızını basından uzak tutmak için elinden geleni yapsa da Alara'nın bazı görünüleri ortaya çıktı. Alara'yı görenler tıpkı annesi demeden edemedi.

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara annesinin kopyası oldu

İşte Ebru Gündeş'in kızı...

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Ebru Gündeş kızını gözlerden uzak tutuyordu! Alara annesinin kopyası oldu

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