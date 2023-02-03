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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai'de fena yakalandılar

Geçtiğimiz yıl Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başlayan Ebru Gündeş kısa sürede evlilik kararı almıştı. Ancak çok geçmeden kötü haber gelmiş Gündeş kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile yollarını ayırmıştı. Çift ayrılığa fazla dayanamadı. Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw barıştı. Çift, Dubai'deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:28
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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai’de fena yakalandılar

Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Ebru Gündeş, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw ile aşk yaşıyordu.

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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai’de fena yakalandılar

Mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşayan, birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili yollarını ayırma kararı almıştı.

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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai’de fena yakalandılar

Khoshnaw'ın, ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, sona ermişti.

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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai’de fena yakalandılar

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu olduğu biliniyordu.

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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai’de fena yakalandılar

Meğer çiftin ayrılık nedeni, aşkın bitmesi ya da aralarındaki herhangi bir sorun değilmiş.