Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ayrılığı kısa sürdü! Dubai'de fena yakalandılar

Geçtiğimiz yıl Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başlayan Ebru Gündeş kısa sürede evlilik kararı almıştı. Ancak çok geçmeden kötü haber gelmiş Gündeş kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile yollarını ayırmıştı. Çift ayrılığa fazla dayanamadı. Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw barıştı. Çift, Dubai'deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı.