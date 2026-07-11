Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı

Ebru Gündeş, güçlü sesi ve yorumuyla arabesk, fantezi ve pop müziğin öne çıkan sanatçıları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır müzik dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiren Gündeş, çıkardığı albümler ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, profesyonel müzik kariyerine 1993 yılında yayımladığı "Tanrı Misafiri" albümüyle başladı. Kısa sürede büyük çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya ve ödüllü albüme imza attı. Güçlü vokali ve duygusal yorumuyla Türk müziğinin en başarılı kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

4 KEZ EVLENDİ

Ebru Gündeş'in özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer aldı. Sanatçı, bugüne kadar dört evlilik yaptı. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile gerçekleştiren Gündeş, daha sonra 2002 yılında avukat Ömer Durak ile evlendi.

2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile dünyaevine giren sanatçının bu evlilikten Alara adında bir kızı bulunuyor. Gündeş, son olarak Şubat 2024'te Murat Osman Özdemir ile evlendi. Çiftin evliliği daha sonra sona erdi.