Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı
Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ destekli videosuyla gündem oldu. Çocukluk fotoğrafıyla bugünkü halini aynı videoda buluşturan sanatçının paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
YAPAY ZEKAYLA ÇOCUKLUĞUNA GİTTİ
Ünlü sanatçı, yapay zekâ teknolojisiyle hazırladığı nostaljik videosunu takipçileriyle paylaştı. Videoda, çocukluk fotoğrafı ile bugünkü hali el ele kırlarda yürüyormuş gibi canlandırıldı.
Paylaşımına "Çocukluğum ve ben. Yapay zekâyı bu işler için seviyorum." notunu düşen Gündeş'in videosu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yapay zekâ teknolojisinin yaratıcı kullanımına örnek gösterilen paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
GEÇİRDİĞİ ESTETİK OPERASYONLA DA KONUŞULMUŞTU
Ebru Gündeş, son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil, geçirdiği estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini sahnede hayranlarıyla paylaşmıştı.
Operasyonun ardından esprili bir dille konuşan Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" ifadelerini kullanmıştı.