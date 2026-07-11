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Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ destekli videosuyla gündem oldu. Çocukluk fotoğrafıyla bugünkü halini aynı videoda buluşturan sanatçının paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 1

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 2

YAPAY ZEKAYLA ÇOCUKLUĞUNA GİTTİ

Ünlü sanatçı, yapay zekâ teknolojisiyle hazırladığı nostaljik videosunu takipçileriyle paylaştı. Videoda, çocukluk fotoğrafı ile bugünkü hali el ele kırlarda yürüyormuş gibi canlandırıldı.

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Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 3

Paylaşımına "Çocukluğum ve ben. Yapay zekâyı bu işler için seviyorum." notunu düşen Gündeş'in videosu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yapay zekâ teknolojisinin yaratıcı kullanımına örnek gösterilen paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 4

GEÇİRDİĞİ ESTETİK OPERASYONLA DA KONUŞULMUŞTU

Ebru Gündeş, son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil, geçirdiği estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini sahnede hayranlarıyla paylaşmıştı.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 5

Operasyonun ardından esprili bir dille konuşan Gündeş, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 6

EBRU GÜNDEŞ HAKKINDA

Ebru Gündeş, güçlü sesi ve yorumuyla arabesk, fantezi ve pop müziğin öne çıkan sanatçıları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır müzik dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiren Gündeş, çıkardığı albümler ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 7

12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, profesyonel müzik kariyerine 1993 yılında yayımladığı "Tanrı Misafiri" albümüyle başladı. Kısa sürede büyük çıkış yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya ve ödüllü albüme imza attı. Güçlü vokali ve duygusal yorumuyla Türk müziğinin en başarılı kadın sanatçıları arasında gösteriliyor.

Ebru Gündeş çocukluk fotoğrafını yapay zekâyla canlandırdı 8

4 KEZ EVLENDİ

Ebru Gündeş'in özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer aldı. Sanatçı, bugüne kadar dört evlilik yaptı. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile gerçekleştiren Gündeş, daha sonra 2002 yılında avukat Ömer Durak ile evlendi.

2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile dünyaevine giren sanatçının bu evlilikten Alara adında bir kızı bulunuyor. Gündeş, son olarak Şubat 2024'te Murat Osman Özdemir ile evlendi. Çiftin evliliği daha sonra sona erdi.

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