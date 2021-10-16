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Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Ebru Akel, yeni sevgilisiyle el ele yakalandı. 45 yaşındaki Akel'in, programına konuk olarak davet ettiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'e gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 10:32
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Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

Uzun süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel yeni bir aşka yelken açtı.

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Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

Ünlü sunucu Ebru Akel ile 2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak ile geçtiğimiz yıl boşandı. Çift 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken o dönem 7 yaşında olan oğulları Eren'in velayeti de anne Ebru Akel'de kaldı.

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Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

Anlaşmalı olarak ayrılan Ebru Akel ile Özer Sancak, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

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Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

BİR YIL ÖNCE TANIŞTILAR

Ünlü oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

Günaydın'ın haberine göre, iki sevgiliyi Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.