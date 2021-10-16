Ebru Akel sevgilisiyle el ele yakalandı! Programına konuk olan doktora gönlünü kaptırdı

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Ebru Akel, yeni sevgilisiyle el ele yakalandı. 45 yaşındaki Akel'in, programına konuk olarak davet ettiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'e gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.