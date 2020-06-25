ANA SAYFA
Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı
Çağatay Ulusoy, sık sık ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldiği sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde görüntülendi. Karantina sürecini evlerinde geçiren ikili normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Sevgilisiyle teknede görüntülenen Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti. Yeni dizi projesi için imaj değiştiren yakışıklı oyuncunun eski halinden eser kalmadı.
Giriş Tarihi: 25.06.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 15:02
- 1
- 123
- 2
- 123
- 3
- 123
- 4
- 123
- 5
- 123