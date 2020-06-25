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Haberler Galeri Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Çağatay Ulusoy, sık sık ayrıldıkları haberleriyle gündeme geldiği sevgilisi Duygu Sarışın'la tatilde görüntülendi. Karantina sürecini evlerinde geçiren ikili normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Sevgilisiyle teknede görüntülenen Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti. Yeni dizi projesi için imaj değiştiren yakışıklı oyuncunun eski halinden eser kalmadı.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 15:02
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Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı
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Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı
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Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Karantina sürecinde sık sık haklarında ayrılık haberleri çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yasakların kalkmasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

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Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

Teknede keyif yaparken görüntülenen çiftin mutlulukları da gözlerinden okundu.

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Duygu Sarışın’la tatile çıkan Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla şaşkına çevirdi! Eski halinden eser kalmadı

BAŞ BAŞA BALIK TUTTULAR

Çağatay Ulusoy'un bota binip balık tutmaya hazırlanırken sevgilisini de yanında çağırdığı görüldü.