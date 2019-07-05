Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Genç yaşına rağmen büyük bir başarı yakalayan Aleyna Tilki çıkardığı her şarkıyla müzik piyasalarını alt üst ediyor. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin özel hayatı hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Tilki bu sefer de memleketi ile olay oldu. Aleyna Tilki nereli? İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...