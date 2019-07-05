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Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Genç yaşına rağmen büyük bir başarı yakalayan Aleyna Tilki çıkardığı her şarkıyla müzik piyasalarını alt üst ediyor. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin özel hayatı hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Tilki bu sefer de memleketi ile olay oldu. Aleyna Tilki nereli? İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:34
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Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan Aleyna Tilki bu sefer de memleketi ile olay oldu. Aleyna Tilki nereli? İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...

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Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Hadise - Sivas

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Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Cansel Elçin - İzmir'in Tire ilçesinden

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Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Meryem Uzerli - Annesi Alman, Babası Türk.

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Duyanlar inanamadı! Aleyna Tilki...

Esra Erol-Sinop