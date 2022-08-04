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Haberler Galeri Duy Beni'nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Duy Beni'nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Duy Beni'de canlandırdığı Ekim karakteriyle gündeme oturan Rabia Soytürk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 17:13
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Duy Beni’nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk’ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Rabia Soytürk, Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Duy Beni’nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk’ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Soytürk'ün estetiksiz hali görenleri şoke etti.

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Duy Beni’nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk’ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

İşte Rabia Soytürk başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Duy Beni’nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk’ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Ayça Ayşin Turan

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Duy Beni’nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk’ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Ayça Ayşin Turan