Duy Beni'nin güzel oyuncusu Rabia Soytürk'ü estetiksiz gören tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Duy Beni'de canlandırdığı Ekim karakteriyle gündeme oturan Rabia Soytürk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim görenleri şoke etti. Bakın Duy Beni'nin yıldızı Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış...