Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle ekrana geri dönen Ege Kökenli sosyal medyanın da gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncu hakkında en çok araştırılan konu sevgilisi oldu. Bu yaz sonu nikah masasına oturacak olan Kökenli'nin sevgilisi bakın kim çıktı!