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Haberler Galeri Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle ekrana geri dönen Ege Kökenli sosyal medyanın da gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncu hakkında en çok araştırılan konu sevgilisi oldu. Bu yaz sonu nikah masasına oturacak olan Kökenli'nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 28.07.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 16:10
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Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Duy Beni dizisiyle ekrana geri dönen Ege Kökenli sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Ege Kökenli'nin sevgilisi merak konusu oldu. İşte Ege Kökenli ve birçok ünlü ismin eşleri ve sevgilileri…

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Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

GÜLPERİ ÖZDEMİR'İN SEVGİLİSİ MEHMET AYKAÇ

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Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
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Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı