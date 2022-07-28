28 Temmuz 2022, Perşembe
Duy Beni’nin Bahar’ı Ege Kökenli’nin sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
Duy Beni dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle ekrana geri dönen Ege Kökenli sosyal medyanın da gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncu hakkında en çok araştırılan konu sevgilisi oldu. Bu yaz sonu nikah masasına oturacak olan Kökenli'nin sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 28.07.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 16:10
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