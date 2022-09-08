Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Aziz karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Can, başarılı performansıyla sosyal medyaya da damgasını vurdu. Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında olan ve bugüne kadar birçok yapımda rol alan Can, son dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Özel hayatı da birçok kişi tarafından araştırma konusu oldu. Burak Can'ın ablası görenleri şaşırttı! İşte Duy Beni'nin yıldızı Burak Can'ın ablası...