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Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Aziz karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Can, başarılı performansıyla sosyal medyaya da damgasını vurdu. Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında olan ve bugüne kadar birçok yapımda rol alan Can, son dizisiyle adeta kariyerinin zirvesine çıktı. Özel hayatı da birçok kişi tarafından araştırma konusu oldu. Burak Can'ın ablası görenleri şaşırttı! İşte Duy Beni'nin yıldızı Burak Can'ın ablası...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 16:26
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Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Duy Beni dizisinde Aziz karakterine hayat veren Burak Can, gösterdiği performansıyla şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Hem yakışıklılığıyla hem de başarısıyla birçok kişinin ilgisini çeken oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.

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Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

Burak Can'ın ablası görenleri şaşırttı! İşte Burak Can başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı

ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ

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Duy Beni’nin Aziz’i Burak Can’ın ablası herkesi şaşırttı! İlk kez ortaya çıktı