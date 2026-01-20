Dünya rekortmeni Şahika Ercümen gönlünü ünlü mimara kaptırdı
Aylardır kulislerde konuşulan ilişki sonunda gün yüzüne çıktı. Dünya rekorlarıyla adını tarihe yazdıran milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen, kalbini ünlü mimar Haldun Kilit'e kaptırdı. Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde sürdürülen ilişkinin ilk karesi, Ercümen'in doğum günü kutlamasında ortaya çıktı.
Milli sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in aşkı sonunda belgelendi. Kasım ayında yeni bir ilişkiye başladıkları konuşulan çift, uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.
Hatta tatil için gittikleri Kahire'de bile, Art D'Égypte kapsamında sergilenen Mert Ege Köse'nin anıtsal heykeli önünde ayrı ayrı poz vererek dikkat çekmişlerdi.
AŞKIN İLK KARESİ
Şimdiye kadar yanında kimseyle görüntülenmeyen Şahika Ercümen, yılbaşı akşamı ise sadece ellerinin göründüğü romantik bir kare paylaşarak ilişkisinin sinyalini vermişti.
Aşkın ilk net karesi ise Şahika Ercümen'in 16 Ocak'taki doğum günü kutlamasında ortaya çıktı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Haldun Kilit, sevgilisi Şahika Ercümen'le baş başa çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerini resmen ilan etti. Söz konusu paylaşım ise Haldun Kilit tarafından yapıldı.
ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?
Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu, millî sporcu.
Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve aynı zamanda Başkent Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Astım hastalığıyla mücadele ettiği zor bir çocukluk geçiren Şahika Ercümen, sualtı sporlarına başlamasını hayatının dönüm noktası olarak nitelendirir.
Kariyerine tüplü dalış ve sualtı ragbisi ile başlayan Ercümen, 2001 yılından itibaren Türkiye Sualtı Sporları Milli Takımı'nda yer almıştır. Sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, sualtı navigasyonu ve serbest dalış gibi farklı branşlarda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmış, 100'ün üzerinde madalya kazanmıştır.
İlk büyük başarısını 2006 yılında İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırarak elde etmiştir. Ardından 2007'de Ankara'da dinamik apnea branşında tek nefeste 145,35 metre giderek bir başka Türkiye rekoruna imza atmıştır.
KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR
2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.
2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.
11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de kadınlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır.
Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metre idi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki CMAS dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir CMAS dünya rekoru daha kırmıştır.
22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya ilinin Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak CMAS dünya rekorunun sahibi olmuştur. Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir CMAS dünya rekorunun sahibi olmuştur.
19 Ocak 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen "61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"nde Ercümen 2014 yılının sporcusu ödülünün sahibi olmuştur.
Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic'e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı. Yine Çanakkale Boğazı'nda Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi. Ercümen 2015 yılının Haziran ayında 125 yıl önce Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.
Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 72 metreye ulaşarak kendine ait 70 metrelik Türkiye rekorunu kırdı ve birinciliği elde etti.
22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırmıştır.
Bu rekorunu "Şehitler İçin Tek Nefes Tek Yürek" pankartı açarak şehitlerimize adamış, şehit çocuklarına destek projesi "Turkuazın Çocukları Projesi"ne desteğini açıklamıştır. Bu rekorla su altında en derine inen insan ünvanını almıştır. Ardından; 24 Ekim 2016'da, Kaş-Hidayet Koyu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. yılına ithafen Değişken Ağırlıklı Paletsiz alanında 93 metre dalarak iki gün arayla ikinci bir rekora imza atmıştır.
Ercümen Antarktika'da kurulan Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı Horseshoe adasında özel dalış yaptı. Bu dalış kapsamında gittiği 'beyaz kıta'da dalış yapan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinde bulunan Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz dinamik apnea kategorisinde 100 metre ile 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi olmuştur.
22 Mart 2021 yılında - Dünya Su Günü'nde Moldova'da, Gagavuzya Özerk Bölgesi'ndeki Komrat Gölü'ne daldı.
26 Ekim 2021'de, Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak CMAS dünya rekoru kırdı.
Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak Türkiye rekoru kırdı.