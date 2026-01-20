Dünya rekortmeni Şahika Ercümen gönlünü ünlü mimara kaptırdı

İlk büyük başarısını 2006 yılında İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırarak elde etmiştir. Ardından 2007'de Ankara'da dinamik apnea branşında tek nefeste 145,35 metre giderek bir başka Türkiye rekoruna imza atmıştır.

Kariyerine tüplü dalış ve sualtı ragbisi ile başlayan Ercümen, 2001 yılından itibaren Türkiye Sualtı Sporları Milli Takımı'nda yer almıştır. Sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, sualtı navigasyonu ve serbest dalış gibi farklı branşlarda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmış, 100'ün üzerinde madalya kazanmıştır.

Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve aynı zamanda Başkent Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Astım hastalığıyla mücadele ettiği zor bir çocukluk geçiren Şahika Ercümen, sualtı sporlarına başlamasını hayatının dönüm noktası olarak nitelendirir.

KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.

11 Şubat 2011 tarihinde Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de kadınlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır.

Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metre idi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki CMAS dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir CMAS dünya rekoru daha kırmıştır.

22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya ilinin Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak CMAS dünya rekorunun sahibi olmuştur. Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir CMAS dünya rekorunun sahibi olmuştur.

19 Ocak 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen "61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"nde Ercümen 2014 yılının sporcusu ödülünün sahibi olmuştur.

Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic'e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı. Yine Çanakkale Boğazı'nda Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi. Ercümen 2015 yılının Haziran ayında 125 yıl önce Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.