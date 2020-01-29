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Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
Dündar Bey kimdir? Kuruluş Osman dizisinde yer alan tarihi karakter Dündar Bey kimdir sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Dündar Bey'i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri merak ediliyor. Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey, önce Ertuğrul Gazi'nin sonra da Osman Gazi'nin yanında devletin kuruluşunda rol oynamış birisidir. Bazı tarihçilere göre Dündar Bey ile Osman Gazi arasında önemli bir güç mücadelesinin yaşandığı belirtiliyor. İşte, Dündar Bey hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 29.01.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 21:11
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