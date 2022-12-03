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Haberler Galeri Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bambaşka bir formatla ekranlara gelecek. Yeni sezonda 'akıl oyunları'nın ön plana çıkacağı Survivor'da kadro şekillenmeye başladı. All-Star - Fenomenler yarışmasında kimlerin yarışacağı merak edilirken, gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 15:04
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Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türkiye'de ilk bölümü 2005 yılında yayınlanan Survivor'da 2023 sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Bu zamana birçok formatlarla izleyici karşısına çıkan Survivor'ın yeni sezonu bambaşka bir şekilde geliyor. Yeni sezonda 'akıl oyunları' ön plana çıkacak. Şimdi ise gözler yarışmacılara çevrildi. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

BAMBAŞKA BİR FORMAT

Yapımcı Acun Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullandı.

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Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'ın yeni sezonları genellikle şubat ayında başlıyor. Survivor 2023 tarihi henüz açıklanmazken, yeni sezonun şubat-mart ayı gibi başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2023 KADROSU NETLEŞİYOR

Survivor 2023 kadrosu kesin olarak henüz açıklanmazken, sosyal medyada bazı isimlerin kadroda yer alacağı iddia edildi. İşte yeni sezonda yarışacağı iddia edilen isimler:

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Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

STEVAN SALAM