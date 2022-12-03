03 Aralık 2022, Cumartesi
Dominik yolcusu 13 isim kesinleşti! Survivor 2023 kadrosu bomba gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Survivor 2023 için geri sayım başladı. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bambaşka bir formatla ekranlara gelecek. Yeni sezonda 'akıl oyunları'nın ön plana çıkacağı Survivor'da kadro şekillenmeye başladı. All-Star - Fenomenler yarışmasında kimlerin yarışacağı merak edilirken, gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 15:04
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