21 Temmuz 2023, Cuma
Dolandırıcılık davası açmıştı! CZN Burak’ın babasından şok sözler
Fenomen işletmeci CZN Burak, dolandırıldığı iddiasıyla babasına dava açmış, sevenlerine "Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin" diyerek uyarıda bulunmuştu. Bu haberlerin ardından öfkeli baba İsmail Özdemir sessizliğini bozdu. CZN Burak hakkında şok ifadeler kullanan Özdemir, "Annesinin genlerini almış" dedi.
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:44
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