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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan son haliyle şaşırttı

Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan herkesi şaşırttı. Bir böneme damgasını vuran 2006 ile 2011 yılları arasında televizyon ekranlarında kesintisiz yayınlanan efsane dizi 'Doktorlar' milyonları ekranların başına kilitledi. Doktorlar dizisinin hayranları dizideki oyuncuların şimdilerde nasıl gözüktüğünü ne yaptıklarını merak edip araştırıyor. En çok merak edilenlerin başında gelen oyuncu ise Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan oldu. İşte ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 12:40
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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan son haliyle şaşırttı

Bir böneme damgasını vuran 'Doktorlar' dizi milyonları ekranların başına kilitliyordu. Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan'ın son hali ortaya çıktı.

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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan son haliyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer edinen ve tekrar bölümleriyle de adından söz ettirmeyi başaran Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Vatandaşlar İlhan'ın son halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan son haliyle şaşırttı

İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimleri...

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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan son haliyle şaşırttı

Seray Sever

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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan son haliyle şaşırttı

Müge Ulusoy