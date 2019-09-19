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Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

Taner Ölmez yeni dizisinde Doktor Ali Vefa karakterine hayat verecek. Medcezir'de Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya ile rol alan Taner Ölmez bu kez izleyicinin karşısına Doktor Ali Vefa olarak çıkacak. Medcezir'deki Mert karakterinin tersine bu kez bir doktor ve ağırbaşlı birisi olarak ekranlara gelecek olan Taner Ölmez'in Doktor Ali'ye giden yolu dikkat çekti. İşte Taner Ölmez'in yeni dizisinin konusu ve özel hayatı hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 14:23
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Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

Medcezir'deki Mert karakteriyle hafızalara kazınan, ardından da Müslüm Gürses'te usta sanatçının gençliğini oynayan Taner Ölmez, bu kez doktor ali olarak geliyor. İzleyici karşısına bu akşam çıkacak olan Taner Ölmez, bir doktoru canlandıracak. Sevenleri tarafından 'yaşlanmayan adam' olarak lanse edilen Taner Ölmez'in yeni dizisi için yaptığı yeni imajı büyük beğeni aldı.

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Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

İşte Doktor Ali Vefa'nın hikayesi

Babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından özel bir hastanede asistan cerrah olarak işe başlıyor.

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Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

Günün ilgi gören isimlerinden olan Taner Ölmez'in yaşı gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda olmasına rağmen hala 20'li yaşlarını doldurmamış gibi duran Taner Ölmez'in yaşı merak konusu oldu. Peki Taner Ölmez kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

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Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963