Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez'in Medcezir'den Doktor Ali'ye giden yolu!

Taner Ölmez yeni dizisinde Doktor Ali Vefa karakterine hayat verecek. Medcezir'de Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya ile rol alan Taner Ölmez bu kez izleyicinin karşısına Doktor Ali Vefa olarak çıkacak. Medcezir'deki Mert karakterinin tersine bu kez bir doktor ve ağırbaşlı birisi olarak ekranlara gelecek olan Taner Ölmez'in Doktor Ali'ye giden yolu dikkat çekti. İşte Taner Ölmez'in yeni dizisinin konusu ve özel hayatı hakkında merak edilenler.