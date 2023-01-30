Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

Doğuş, öz babası olduğu iddiasıyla kendisini mahkemeye veren 22 yaşındaki Seyid isimli gencin, babası olup olmadığını öğrenmek için Azerbaycan'da DNA örneği vermişti. 7 Ocak'ta kamuoyuna yansıyan DNA sonucuna göre; kıl ve kan örneği veren 48 yaşındaki şarkıcının, Seyid'in babası olmadığı tespit edilmişti. 16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde, Doğuş ile Seyid arasında yüzde 99.99 ile herhangi bir bağ olmadığı ortaya çıkmıştı.