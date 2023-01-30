30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

Doğuş'un Azerbaycanlı sunucu eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın programına katılan Seyid isimli genç, "Doğuş benim babam" açıklamasıyla ortalığı karıştırmış, şarkıcı hemen DNa testi yaptırmıştı. Sonuç ikili arasında hiçbir bağ olmadığını öne sürmüştü. Şarkıcının eşi Hoşgedem Hidayetkızı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunan Seyid'in yeni hamlesi de gündem oldu.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 13:16
  • 1
  • 116
Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

Doğuş, öz babası olduğu iddiasıyla kendisini mahkemeye veren 22 yaşındaki Seyid isimli gencin, babası olup olmadığını öğrenmek için Azerbaycan'da DNA örneği vermişti. 7 Ocak'ta kamuoyuna yansıyan DNA sonucuna göre; kıl ve kan örneği veren 48 yaşındaki şarkıcının, Seyid'in babası olmadığı tespit edilmişti. 16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde, Doğuş ile Seyid arasında yüzde 99.99 ile herhangi bir bağ olmadığı ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 116
Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

Instagram hesabından eşini etiketlediği bir video yayınlayan Doğuş, kamuoyuna yansıyan haberlere rağmen DNA testinin henüz sonuçlanmadığını vurgulamış, "Bizler de cevabı bekliyoruz" demişti.

  • 3
  • 116
Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

EŞİ HAKKINDA ŞOKE EDEN SUÇLAMA!

Yaşamını Azerbaycan'da sürdüren Doğuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Seyid'in, sonuca itiraz edip, DNA testinin Türkiye'deki hastanelerde yenilenmesini talep ettiğini yazdı. 22 yaşındaki genç, Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın DNA sonuçlarıyla oynadığını savundu.

  • 4
  • 116
Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

"BABAMIN DOĞUŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Doğuş'a benzerliğiyle dikkat çeken Seyid, "Hoşgedem Hidayetkızı, DNA sonuçlarıyla oynadı. Oradaki DNA sonucunu kabul etmiyorum. Türkiye'deki hastanelerde yapılmasını talep ediyorum. Ben babamın Doğuş olduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.

  • 5
  • 116
Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor

İKİNCİ KEZ DNA ÖRNEĞİ VERECEK

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'babalık davası' haberleri nedeniyle Hoşkedem Hidayetkızı ile sekiz yıllık evliliğinde kriz yaşayan ünlü şarkıcının, Türkiye'ye gelerek, ikinci kez babalık testi için örnek vermeyi kabul ettiği öğrenildi.