30 Ocak 2023, Pazartesi
Doğuş’un eşiyle ilgili şok iddia! DNA testi için Türkiye’ye geliyor
Doğuş'un Azerbaycanlı sunucu eşi Hoşgedem Hidayetkızı'nın programına katılan Seyid isimli genç, "Doğuş benim babam" açıklamasıyla ortalığı karıştırmış, şarkıcı hemen DNa testi yaptırmıştı. Sonuç ikili arasında hiçbir bağ olmadığını öne sürmüştü. Şarkıcının eşi Hoşgedem Hidayetkızı hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunan Seyid'in yeni hamlesi de gündem oldu.
Giriş Tarihi: 30.01.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 13:16
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