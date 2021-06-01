Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Lise yıllarından beri aşk yaşayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bir bebek bekleyen çift doğum için gün saymaya başladı. Hamileliğinde 33. haftaya giren Beşen, objektif karşısına geçti. Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Beşen "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." ifadelerini kullandı.