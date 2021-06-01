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Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Lise yıllarından beri aşk yaşayan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bir bebek bekleyen çift doğum için gün saymaya başladı. Hamileliğinde 33. haftaya giren Beşen, objektif karşısına geçti. Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Beşen "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 18:44
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Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı.

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Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ

Annelik heyecanını zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Beşen'den yeni fotoğraf geldi.

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Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Objektif karşısına geçen Nurdan Beşen, bu gönderisine, "Göbeğimle ilgili bir şey yazmayayım diyorum ama fotoğrafa baktığımda bundan başka bir şey görmüyorum..." notunu düştü. Hamileliğinde 33. haftaya basan Beşen'in gönderisi takipçilerinden kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.

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Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

"BU YIL DÖNÜMÜMÜZÜ ÜÇ KİŞİ KUTLUYORUZ"

Çİft, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde 3. yılı geride bırakmışlardı. Eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Büyükak, konuyla ilgili, "Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Doğuma günler kaldı! İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Beşen karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

"CANIM SEVGİLİM"

38 yaşındaki Nurdan Beşen ise Instagram'dan paylaştığı gönderiye, "Canım sevgilim... Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düşmüştü.