Doğukan Manço annesi Lale Manço'yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

Efsane sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço son paylaşımıyla gündeme oturdu. Annesi Lale Manço'nun fotoğraflarını yayınlayan ve övgüler yağdıran Doğukan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Doğukan Manço, paylaşımına 'Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.