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Haberler Galeri Doğukan Manço annesi Lale Manço'yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

Doğukan Manço annesi Lale Manço'yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

Efsane sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço son paylaşımıyla gündeme oturdu. Annesi Lale Manço'nun fotoğraflarını yayınlayan ve övgüler yağdıran Doğukan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Doğukan Manço, paylaşımına 'Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 19.03.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 14:38
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Doğukan Manço annesi Lale Manço’yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam eden Doğukan Manço, son olarak annesi Lale Manço'nun fotoğraflarını yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğukan Manço annesi Lale Manço’yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

ANNESİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Annesi Lale Manço'ya övgüler yağdıran Doğukan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Doğukan Manço annesi Lale Manço’yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

Doğukan Manço, paylaşımına 'Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

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Doğukan Manço annesi Lale Manço’yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”

Doğukan Manço'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Doğukan Manço'nun o paylaşımı...

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Doğukan Manço annesi Lale Manço’yu paylaştı sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı! “Kim der 70 diye”