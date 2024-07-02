02 Temmuz 2024, Salı
Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen oyuncu Doğukan Güngör, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine oturan Güngör, bu kez de Survivor'un eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüntülendi. İkiliyi bir arada görenler 'Sevgililer mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sosyal medyada gündem olan kareler...
Giriş: 02.07.2024 15:54
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