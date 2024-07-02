Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

Doğukan Güngör, mayıs ayında dansçı Aleyna Yalçın ile bir mekanda görüntülenmiş kameraları fark edince de genç kadına iterek yanından uzaklaştırmıştı. Panikleyen oyuncu, görüntülerin yayınlanmasını istemeyerek "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Güngör, genç kadınla sadece arkadaş olduğunu, paniklediği için de öyle tepkiler verdiğini söylemişti.