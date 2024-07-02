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Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen oyuncu Doğukan Güngör, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine oturan Güngör, bu kez de Survivor'un eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüntülendi. İkiliyi bir arada görenler 'Sevgililer mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sosyal medyada gündem olan kareler...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 15:54
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Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Şimdilerde Çeşme'de güneşin tadını çıkaran Güngör, şaşırtan bir isimle kameralara takıldı.

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Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Survivor All Star 2024 sezonuunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'deki bir beachte deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

İkilinin arasında bir şey olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

Doğukan Güngör, mayıs ayında dansçı Aleyna Yalçın ile bir mekanda görüntülenmiş kameraları fark edince de genç kadına iterek yanından uzaklaştırmıştı. Panikleyen oyuncu, görüntülerin yayınlanmasını istemeyerek "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Güngör, genç kadınla sadece arkadaş olduğunu, paniklediği için de öyle tepkiler verdiğini söylemişti.

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Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Tatilde böyle görüntülendiler!

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