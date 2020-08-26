26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, oyunculuktaki hızlı yükselişini sürdürdü. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in makyajsız hali de kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 17:05
  • 1
  • 94
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir'in makyajsız hali de kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Sinem Kobal

  • 3
  • 94
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Sinem Kobal

  • 4
  • 94
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Özge Gürel

  • 5
  • 94
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Özge Gürel