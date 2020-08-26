Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir makyajsız haliyle olay oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, oyunculuktaki hızlı yükselişini sürdürdü. Bugüne kadar rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir'in makyajsız hali de kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...