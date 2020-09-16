Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetiksiz haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yıllarda rol aldığı dizilerle ekranların vazgeçilmez kadın oyuncularından biri haline gelen ve kariyerindeki yükselişini sürdüren Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...