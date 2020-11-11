Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti!

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı komedi dizilerinin ardındna çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan ve oyunculuğuyla tam not alan Demet Özdemir, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...