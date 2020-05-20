Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...