20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in estetik operasyonlarla geçirdiği inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 18:13
  • 1
  • 70
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti. İşte Demet Özdemir'in estetik yaptırmadan önceki hali…

  • 2
  • 70
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

İlayda Çevik

  • 3
  • 70
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

İlayda Çevik

  • 4
  • 70
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Şahin

  • 5
  • 70
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Şahin