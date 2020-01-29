Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol’un eşi bakın kim çıktı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız oyuncusu İbrahim Çelikkol da sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına alan İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol'un merak edilen eşi...