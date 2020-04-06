Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle bu sezona damga vuran oyunculardan olan İbrahim Çelikkol, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. 2017 yılında evlenen İbrahim Çelikkol geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol, oğluna sarılarak verdiği ilk pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.