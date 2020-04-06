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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle bu sezona damga vuran oyunculardan olan İbrahim Çelikkol, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. 2017 yılında evlenen İbrahim Çelikkol geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol, oğluna sarılarak verdiği ilk pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 13:22
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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki başarılı performansıyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aralık ayında ilk çocuğunu kucağına almıştı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Bugüne kadar bebeğini ekranlarda uzak tutan Çelikkol, oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

İşte İbrahim Çelikkol'un oğluyla ilk fotoğrafı…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı İbrahim Çelikkol ilk kez paylaştı! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Oğlu Ali ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettiren İbrahim Çelikkol'un eşi merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol'un merak edilen eşi…