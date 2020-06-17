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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı karakterle son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Karantina sürecini evinde geçirmesinin ardından Ege koylarında 10 günlük mavi tura çıkan güzel oyuncunun mutfak masrafları hariç ödediği ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 11:53
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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği karantina sürecinin ardından yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Demet Özdemir, Fethiye, Göcek ile Marmaris gibi Ege koylarında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu, sunucu Saadet Özsırkıntı ve yakın bir erkek arkadaşlarının eşlik ettiği tekne tatiline çıktı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

Özdemir'in tatil için kiraladığı 23 metrelik lüks gulette; bir master kabin (suit oda), duble yataklı iki lüks kabin, bir ev tipi lüks kabin, üç banyo-tuvalet ve jakuzi bulunuyor.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

Gulette ayrıca konukların birçok su sporunu (seabob, jetski, su kayağı, pedal bot) yapabilmesi için gerekli ekipman yer alıyor.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı

28 yaşındaki oyuncunun, lüks guletin kiralama ücretini peşin ödediği öğrenildi. Özdemir, bu tatil için mutfak masrafları hariç günlüğü 2 bin 200 eurodan (17 bin TL) ödedi.