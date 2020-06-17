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Doğduğun Ev Kaderindir’in yıldızı Demet Özdemir'den lüks tatil! Günlük masrafı dudak uçuklattı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı karakterle son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Demet Özdemir, yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Karantina sürecini evinde geçirmesinin ardından Ege koylarında 10 günlük mavi tura çıkan güzel oyuncunun mutfak masrafları hariç ödediği ücret dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 11:53
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