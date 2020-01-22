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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin genç yıldızı Kayra Zabcı, Yasemin karakteriyle dikkat çekti. Adından söz ettiren genç oyuncunun Zabcı'nın sevenleri, sosyal medyada fotoğraflarına ilgi gösterdi. Yeni neslin konuşulan isimlerinden olmayı başaran Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Kayra Zabcı kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 22.01.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 18:27
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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle sosyal medyanın konuşulan genç oyuncularından olan Kayra Zabcı'nın özel hayatı mercek altına alındı. Kısa sürede Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Yasemin rolüyle dikkat çeken Zabcı'nın yaşı herkesi şaşırttı.

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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı

Peki Kayra Zabcı kaç yaşında? İşte Kayra Zabcı ve ünlülerin yaşları...

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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı

KAYRA ZABCI

21 Ağustos 2001

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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949