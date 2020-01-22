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Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı bakın kaç yaşında çıktı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin genç yıldızı Kayra Zabcı, Yasemin karakteriyle dikkat çekti. Adından söz ettiren genç oyuncunun Zabcı'nın sevenleri, sosyal medyada fotoğraflarına ilgi gösterdi. Yeni neslin konuşulan isimlerinden olmayı başaran Doğduğun Ev Kaderindir'in Yasemin'i Kayra Zabcı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Kayra Zabcı kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 22.01.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 18:27
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