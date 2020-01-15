Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol’un eşi görenleri şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümüyle büyük ilgi çeken Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldız oyuncusu İbrahim Çelikkol'da sosyal medyanın gündemine oturdu. İbrahim Çelikkol'un özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini merak etti. İşte İbrahim Çelikkol'un merak edilen eşi...