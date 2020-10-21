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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisi tarafından araştırma konusu olan İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 16:29
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Demet Özdemir - İzmit

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Burak Özçivit – Gaziantep

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

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