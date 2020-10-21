Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisi tarafından araştırma konusu olan İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi...