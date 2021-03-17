Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir'e Barış karakteriyle dahil olan Engin Öztürk, hikayenin akışını değiştirdi. Dizide Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Öztürk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Öztürk'ü mercek altına alan izleyiciler aslen nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Engin Öztürk'ün memleketi...