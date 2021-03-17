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Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir'e Barış karakteriyle dahil olan Engin Öztürk, hikayenin akışını değiştirdi. Dizide Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Öztürk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Öztürk'ü mercek altına alan izleyiciler aslen nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Engin Öztürk'ün memleketi...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 15:17
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Barış karakteriyle adından söz ettiren Engin Öztürk, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Engin Öztürk ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

Furkan Palalı – Konya

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

Evrim Alasya - İstanbul

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

Ebru Şahin – İstanbul

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk bakın aslen nereli çıktı!

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