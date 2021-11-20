20 Kasım 2021, Cumartesi
Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim
Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili itiraflarda bulundu. İlk oyunculuk deneyimini 6 yaşında yaşayan oyuncu, ""Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi. Doğa Rutkay'ın oyunculuk kariyerini Sabah'tan Merve Yurtyapan kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 10:13
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