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Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim

Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili itiraflarda bulundu. İlk oyunculuk deneyimini 6 yaşında yaşayan oyuncu, ""Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi. Doğa Rutkay'ın oyunculuk kariyerini Sabah'tan Merve Yurtyapan kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 10:13
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Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim

Ünlü isimlerin ilginç hikayelerine yer verdiğim köşemde bu hafta oyuncu Doğa Rutkay'ın çocukluk yıllarına gidiyoruz... Güzel oyuncu, Ankara'da dünyaya geldi. Anne ve babası ayrıldıktan sonra da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi. Annesi Nuran Hanım, hiçbir zaman bu ayrılığı hissetmesini istemedi ve hayatını kızının mutlu büyümesine adadı...

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Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim

Babası Rutkay Aziz, o dönem kızından ayrı kalmamak için Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ona da rol verdi. 6 yaşında ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Rutkay, unutulmaz deneyimler yaşadı. Çocukluğu dönemin en ünlü isimleriyle birlikte geçti.

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Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim

'DEKORLARI YERDİM'

Ünlü oyuncu, o yıllara dönüp baktığında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tiyatro kulislerinde büyüdüm. Yaşıtım olmadığı için en iyi arkadaşlarım; Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Şebnem Gürsoy'du. Şahane bir çocukluk geçirdim. Orada yaşadığım her an benim için çok özel ve güzeldi. Büyüyünce ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım."

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Doğa Rutkay ilk oyunculuk yıllarını anlattı: Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim

O günlerde sahnede alkış almayı çok seven Rutkay, oyun bittiğinde defalarca çıkıp seyirciye selam verdiğini söylüyor: "Benim için oyun gibiydi. Çok keyif alırdım. Alkış olunca defalarca sahneye çıkıp inerdim. Ayrıca oyunda dekor olarak kullanılan köfte patatesleri gizlice yiyordum. 'Yine mi yedin dekorlarımızı, burada sadece 2 köfte kalmış' deyip gülüyorlardı."