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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Üç Kuruş'un final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Son dönemde yaşanan değişikler ile umduğunu bulamayan dizi reyting sıralamasında gerilere düşmeye engel olamadı. Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Hayranları yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 18:35
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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV’den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı. Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi. Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Üç Kuruş dizinin final yapacağı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü. Dizinin takipçileri konu hakkında gelecek güncel açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Üç Kuruş hakkında yaşanan son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV’den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Üç Kuruş dizisinin yakın süreçte final olacağı iddiaları, izleyicileri üzdü. Twitter üzerinde "ÜçKuruşFinalOlmasın" şeklinde hashtag açan dizinin hayranları, dizi ekibine seslendi.

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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV’den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

Konuşulan iddialara göre ekran macerasında 18 haftayı geride bırakan Üç Kuruş, 30 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 28. bölümü ile ekranlara veda etmiş olacak. Ayrıca dizinin yapımcılarının Çukur dizisine benzeyen yeni bir dizi projesi için harekete geçtiği de kulisler de konuşulmaya başlandı.

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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV’den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

Final iddiaları için pek çok söylenti bulunsa da henüz yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV’den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ 18. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolüne girmiştir. Mahallede istenmediğini fark eden Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren kişi ise Leyla olacaktır.