Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV’den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...

Konuşulan iddialara göre ekran macerasında 18 haftayı geride bırakan Üç Kuruş, 30 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 28. bölümü ile ekranlara veda etmiş olacak. Ayrıca dizinin yapımcılarının Çukur dizisine benzeyen yeni bir dizi projesi için harekete geçtiği de kulisler de konuşulmaya başlandı.