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Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Üç Kuruş'un final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Son dönemde yaşanan değişikler ile umduğunu bulamayan dizi reyting sıralamasında gerilere düşmeye engel olamadı. Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Hayranları yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.