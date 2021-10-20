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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu

Baht Oyunu dizisinde başrolü canlandıran Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in dizi aşkı gerçek oldu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan eden çiftten yeni paylaşımlar geldi. Siyah-beyaz aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan genç sevgililere beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 17:07
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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu

"Baht Oyunu" adlı dizide iki sevgiliye hayat veren oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın dizi aşkı gerçek olmuştu.

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu

Birliktelikleriyle sosyal medyanın gözdesi haline gelen, hayranları tarafından birbirine çok yakıştırılan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den yeni paylaşım geldi.

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu

Siyah-beyaz aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan genç sevgililere beğeni ve yorum yağdı.

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu

Bir süre önce Alem Dergisi'ne röportaj veren ikili birbirlerine övgüler yağdırmıştı.

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu

Şaşmaz, "Cemre benim bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan. Onu dizi başlayana kadar hiç tanımıyordum.
İnsanlığını ve karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim" sözleriyle duygularını belirtmişti.