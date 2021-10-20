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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel’in pozları olay oldu
Baht Oyunu dizisinde başrolü canlandıran Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in dizi aşkı gerçek oldu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan eden çiftten yeni paylaşımlar geldi. Siyah-beyaz aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan genç sevgililere beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 20.10.2021 17:07Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 17:07