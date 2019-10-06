Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu! Hazal Subaşı ile Burak Özçivit...

Diriliş Osman'ın ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olması iple çekilirken, başlangıç tarihi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Osman'ın kadrosu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman yayın tarihi oldukça merak ediliyor. Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı.