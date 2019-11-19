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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla pozları olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile pozları dikkat çekti. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:10
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla pozları olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile pozları dikkat çekti.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla pozları olay oldu

Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla pozları olay oldu

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla pozları olay oldu
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla pozları olay oldu

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.