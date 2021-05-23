Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

"VALİLİKTEN ARIYORUM" DEDİ

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.