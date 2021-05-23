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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, son günlerde kötü bir dönemden geçiyor. Engin Altan Düzyatan kendisiyle temasa geçen kişiler tarafından dolandırıldığını belirteren dava açtı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın başına gelen akülü araba dolandırıcılığının detayları...
Giriş Tarihi: 23.05.2021 08:56
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