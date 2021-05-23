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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, son günlerde kötü bir dönemden geçiyor. Engin Altan Düzyatan kendisiyle temasa geçen kişiler tarafından dolandırıldığını belirteren dava açtı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın başına gelen akülü araba dolandırıcılığının detayları...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 08:56
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldığını belirterek Hacı Emin C. ve Kemal K. hakkında şikayetçi oldu. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten kişilere para gönderdiğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açtı.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

"VALİLİKTEN ARIYORUM" DEDİ

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

SAVCILIK soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

Ancak Hacı Emin, alkollü araç kullanırken yakalanınca ertelenen cezasının açıklanması için ihbarda bulunuldu.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! Bakın hangi yalanı kullandılar

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar başta olmak üzere ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.