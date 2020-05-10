Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun, sevgilisi ile görenleri çok şaşırttı. Diriliş Ertuğrul'da tüm alplerden farklı olarak baltayla savaşan Turgut Alp karakteri, izleyenlere büyük bir keyif sunuyordu. Cengiz Coşkun aldığı balta kullanma eğitiminin meyvelerini bu dizide topladı. Hayran kitlesi her geçen gün artan başaralı oyuncunun sevgilisi bakın kimmiş.