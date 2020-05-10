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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun, sevgilisi ile görenleri çok şaşırttı. Diriliş Ertuğrul'da tüm alplerden farklı olarak baltayla savaşan Turgut Alp karakteri, izleyenlere büyük bir keyif sunuyordu. Cengiz Coşkun aldığı balta kullanma eğitiminin meyvelerini bu dizide topladı. Hayran kitlesi her geçen gün artan başaralı oyuncunun sevgilisi bakın kimmiş.

Giriş Tarihi: 10.05.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 10:35
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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Cengiz Coşkun ile ilgili en çok merak edilen ünlü oyuncusunun sevgilisi olurken, yıldız ismin sosyal medya adresinden sevgilisiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği başarılı performans ile hayran kitlesini arttıran Cengiz Coşkun ile ilgili vatandaşların internette araştırmaları devam ediyor.

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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eş ve sevgilileri...

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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle dikkat çekti!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.