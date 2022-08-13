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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun evlendi. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle beğeni toplayan Cengiz Coşkun, 8 sene önce Beatrice Lorena ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift uzun birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğünden kareler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken gelin Lorena güzelliğiyle görenleri mest etti. Düğünden ilk paylaşım da damadın nikah şahidi Engin Altan Düzyatan'dan geldi. İşte Cengiz Coşkun'un düğününden ilk kareler...

Giriş Tarihi: 13.08.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 09:54
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Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle beğeni topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Cengiz Coşkun, özel hayatıyla da yer yer adından söz ettiriyor.

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Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

8 YILLIK AŞKTAN MÜJDELİ HABER

8 yıl önce Beatrice Lorena ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

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Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

EVLENDİLER!

Cengiz Coşkun ile Beatrice Lorena, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

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Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

İLK PAYLAŞIM NİKAH ŞAHİDİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN!

Düğünden ilk paylaşım Engin Altan Düzyatan'dan geldi.