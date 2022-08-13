Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun 8 yıllık aşkı Beatrice Lorena ile evlendi! Düğünden ilk paylaşım Engin Altandüzyatan’dan geldi!

Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun evlendi. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle beğeni toplayan Cengiz Coşkun, 8 sene önce Beatrice Lorena ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift uzun birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Düğünden kareler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken gelin Lorena güzelliğiyle görenleri mest etti. Düğünden ilk paylaşım da damadın nikah şahidi Engin Altan Düzyatan'dan geldi. İşte Cengiz Coşkun'un düğününden ilk kareler...