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Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç'in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Esra Bilgiç, bu sefer de özel hayatıyla gündemde. Gökhan Töre ile bir dönem evli olan Bilgiç, yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak Bilgiç, Sabancı ailesinden bir isimle birlikte ilk kez kameralara yakalandı. İşte Esra Bilgiç'in yeni sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 12:24
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Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

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Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç yeni aşka yelken açtı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Esra Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı.

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Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece; "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.

İkili daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.

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Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

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