Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç'in yeni aşkı çok tanıdıkmış! O da Sabancı ailesine girdi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Esra Bilgiç, bu sefer de özel hayatıyla gündemde. Gökhan Töre ile bir dönem evli olan Bilgiç, yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak Bilgiç, Sabancı ailesinden bir isimle birlikte ilk kez kameralara yakalandı. İşte Esra Bilgiç'in yeni sevgilisi...