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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul rolüyle hafızalara kazınırken, oyunculuğuyla dikkat toplamıştı. ATV ekranlarında başlayan Kuruluş Osman'a gireceği iddia edilen Engin Altan Düzyatan özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar arasındaki yaş farkı gündem oldu. Peki Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 02:36
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Özel hayatıyla da magazin dünyasından düşmeyen Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte internet dünyasında en çok araştırılan çiftler arasına girdi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar arasındaki yaş farkı gündem oldu.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

Peki Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963