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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul rolüyle hafızalara kazınırken, oyunculuğuyla dikkat toplamıştı. ATV ekranlarında başlayan Kuruluş Osman'a gireceği iddia edilen Engin Altan Düzyatan özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar arasındaki yaş farkı gündem oldu. Peki Engin Altan Düzyatan kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 02:36
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