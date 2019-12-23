Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi arasındaki yaş farkı şaşırttı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Özel hayatıyla da magazin dünyasından düşmeyen Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte internet dünyasında en çok araştırılan çiftler arasına girdi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar arasındaki yaş farkı gündem oldu.