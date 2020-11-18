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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul dizisiyle ünlenen Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar Diriliş Ertuğrul dizisiyle ünlenen Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da magazin dünyasının gözdesi oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çeken Engin Altan Düzyatan'ın çocukları da merak konusu oldu. İşte Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:23
Sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıla dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dizisi tutmayan Engin Altan Düzyatan sosyal medyadaki birçok hayranı tarafından Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile anılmaya devam ediyor. İşte milyonların özel hayatını merak ettiği Engin Altan Düzyatan'ın çocukları ile olan fotoğrafları.
Ünlü çiftin çocuklarıyla verdikleri pozlar sonrasında birçok yıldızın çocukları merak konusu oldu.
İşte ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.
Engin Altan Düzyatan ve neslişah Alkoçlar çiftinin çocukları.