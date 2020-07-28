28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından vaktinin çoğunu ailesine ayırdı ve çocuklarıyla ilgilendi. Özel hayatı ile de merak konusu olmaya devam eden Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Son dizisi tutmayan ve Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve çocukları...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 01:07 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 01:08
  • 1
  • 84
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 84
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Son dizisi tutmayan Engin Altan Düzyatan sosyal medyadaki birçok hayranı tarafından Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile anılmaya devam ediyor. İşte milyonların özel hayatını merak ettiği Engin Altan Düzyatan'ın çocukları ile olan fotoğrafları.

  • 3
  • 84
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Ünlü çiftin çocuklarıyla verdikleri pozlar sonrasında birçok yıldızın çocukları merak konusu oldu.

  • 4
  • 84
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

İşte ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

  • 5
  • 84
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Engin Altan Düzyatan ve neslişah Alkoçlar çiftinin çocukları.