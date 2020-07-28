Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! Engin Altan Düzyatan...

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından vaktinin çoğunu ailesine ayırdı ve çocuklarıyla ilgilendi. Özel hayatı ile de merak konusu olmaya devam eden Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Son dizisi tutmayan ve Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve çocukları...