Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şoke etti!
Diriliş Ertuğrul final yaptı ama dizinin hayranları dizi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Dizi karakterleri hala oldukça popüler bunlardan biri ise Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun oldu. Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp hakkında ortaya çıkan gerçekler sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Turgut Alp'in 1334-35 senelerinde sağ olduğu fakat epeyce yaşlı olduğu öğrenilmektedir. İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetler vardır. Turgut Alp'in adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır. Erken dönem Osmanlı'da yaşayan tarihçilerden Aşıkpaşazâde, Neşri ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anmaktadır.
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