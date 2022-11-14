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Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek'e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?
Dilek Ertek kimdir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Bindiği gemiden okyanusa düşerek sırra kadem basan iş insanı Dilek Ertek ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Ertek'in kendisi ile birlikte gemide olan ve ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönen İsviçreli erkek arkadaşının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek'e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek sevgilisi kimdir, kaç yaşında?