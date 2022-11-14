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Haberler Galeri Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek'e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek'e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

Dilek Ertek kimdir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Bindiği gemiden okyanusa düşerek sırra kadem basan iş insanı Dilek Ertek ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Ertek'in kendisi ile birlikte gemide olan ve ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönen İsviçreli erkek arkadaşının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek'e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek sevgilisi kimdir, kaç yaşında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:56
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Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek’e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

İş insanı Dilek Ertek'in ortadan kaybolmasının ardından esrarengiz olay ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Bindiği gemiden okyanusa düşerek sırra kadem basan iş insanı Dilek Ertek kimdir, öldü mü? Dilek Ertek'in sevgilisi kimdir? İşte cemiyet hayatının tanınan simalarından Dilek Ertek ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek’e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

Dünyaca popüler lüks mücevher markası Tiffany&Co'nun bir müddet Türkiye distribütörlüğünü yapan, cemiyet hayatının tanınan simalarından 71 yaşındaki Dilek Ertek, tatil yapmak üzere gittiği Tahiti'de 25 Ekim gecesi Norwegian Spirit isimli cruies gemisinin 11. katından düşerek kaybolmuştu.

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Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek’e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

O günden bu yana ne canlısına ne de cesedine ulaşılamayan Ertek'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyordu..

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Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek’e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

SIR PERDESİ HENÜZ AYDINLANMADI

Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı. Kafalarda hâlâ bazı soru işaretleri bulunuyor. Ailesi mücevherlerin kayıp olduğu iddialarını yalanladı ancak, oğlu Gökçe Atuk'a teslim edilen kişisel eşyaları arasında tek bir takı bile olmadığı söyleniyor.

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Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek’e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

MÜCEVHERLERİ BULUNAMADI

Dilek Hanım'ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da 'Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora'da doğum günü kutlamasına böyle sade gider' sorusunu gündeme getiriyor.