Dilek Ertek olayı Son Dakika: Dilek Ertek’e ne oldu, öldü mü? Dilek Ertek kimdir, kaç yaşında? Dilek Ertek sevgilisi kimdir?

MÜCEVHERLERİ BULUNAMADI

Dilek Hanım'ın pasaportu, kredi kartları, hatta nakit parası bu eşyalar arasında. Fakat mücevher, saat, kolye, küpeye dair her hangi bir eşyası ortaya çıkmadı. Bu da 'Mücevherleri çok seven ve takısız bir yere gitmeyen biri, nasıl olur da Bora Bora'da doğum günü kutlamasına böyle sade gider' sorusunu gündeme getiriyor.