21 Kasım 2024, Perşembe
Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir'e 10 yıl hapis istemi! Kamuya milyonluk zarar...
Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ile bir dönem ortaklık yapan Nez Demir hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan iki ayrı dava açıldı. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, Demir'in Polat ile kurduğu kozmetik şirketindeki defter, kayıt ve belgeleri gizleyerek sahte fatura düzenlediğini, ayrıca başka bir şirketinde de gerçek olmayan kayıt ve faturaların bulunduğunu belirledi. Demir'in iki ayrı davada toplamda 10 yıla kadar hapsi istendi.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:25