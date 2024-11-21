Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir'e 10 yıl hapis istemi! Kamuya milyonluk zarar...

Demir'in defter, kayıt ve belgeleri gizlemesi nedeniyle soruşturmaya başlandı. Nez Demirhan verdiği ifadesinde şirketi 2017 yılı sonu 2018 yıllarında Dilan Polat'la birlikte kurduğunu, Polat'la sosyal medya işiyle uğraşması nedeniyle tanıştıklarını belirterek, "Dilan'ın küçük bir güzellik merkezi vardı. Benden oranın sosyal medyadan reklamını yapmamı istedi. Reklam yaptım, para almadı. Daha sonra samimi olmaya başladık. Ben şirket fikrimi paylaşınca o da ortak olmak istedi. Bunun üzerine şirketi yüzde 50 ortak olarak kurduk. Dilan o dönemde hamileydi. Şirketin resmi müdürü bendim. Biz bu şirket kapsamında piyasadan fason kozmetik ürünleri üretip internet üzerinden satıyorduk" dedi.