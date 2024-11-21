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Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir'e 10 yıl hapis istemi! Kamuya milyonluk zarar...

Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Dilan Polat ile bir dönem ortaklık yapan Nez Demir hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan iki ayrı dava açıldı. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, Demir'in Polat ile kurduğu kozmetik şirketindeki defter, kayıt ve belgeleri gizleyerek sahte fatura düzenlediğini, ayrıca başka bir şirketinde de gerçek olmayan kayıt ve faturaların bulunduğunu belirledi. Demir'in iki ayrı davada toplamda 10 yıla kadar hapsi istendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:25
Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da yer aldığı 28 sanıklı kara para aklama davası devam ederken, bazı şüpheliler hakkında "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bu isimlerden biri de, bir dönem Dilan Polat'la ortaklık yapan iş insanı Nez Demir...

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

"DİLAN'LA SOSYAL MEDYADA TANIŞIP ORTAK OLDUK"

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Demir hakkında 2 ayrı dava açıldı. İddianameye göre Demir'e ait Ataşehir'deki Dionseps Kozmetik Sanayi Limited şirketinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki vergi incelemesi yapıldı.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

Demir'in defter, kayıt ve belgeleri gizlemesi nedeniyle soruşturmaya başlandı. Nez Demirhan verdiği ifadesinde şirketi 2017 yılı sonu 2018 yıllarında Dilan Polat'la birlikte kurduğunu, Polat'la sosyal medya işiyle uğraşması nedeniyle tanıştıklarını belirterek, "Dilan'ın küçük bir güzellik merkezi vardı. Benden oranın sosyal medyadan reklamını yapmamı istedi. Reklam yaptım, para almadı. Daha sonra samimi olmaya başladık. Ben şirket fikrimi paylaşınca o da ortak olmak istedi. Bunun üzerine şirketi yüzde 50 ortak olarak kurduk. Dilan o dönemde hamileydi. Şirketin resmi müdürü bendim. Biz bu şirket kapsamında piyasadan fason kozmetik ürünleri üretip internet üzerinden satıyorduk" dedi.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

"ŞİRKET DEFTERİ NEREDE HATIRLAMIYORUM"

Muhasebecisinin Suna isimli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Demir, "Şirketin gelirini Dilan'la paylaşıyorduk. Bilmeden bir kaç kez nakit ihtiyacımız olunca şahsi hesabımıza para attık. Ancak bunu suç kastıyla yapmadık, şirket işleyişini bilmiyorduk. Şirketi kurarken yaklaşık 100'er bin TL para harcadığımızı hatırlıyorum. Dilan ile ticari ilişkiler konusunda aramızda anlaşmazlık olunca şirketi kapattık. Müfettişin tebligatından sonra defterleri aradım ancak bulamadım. Şirketin bir taşınma süreci oldu, bir de dağılma sürecinde bu defterlerin hangimizde kaldığını hatırlamıyorum" dedi.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

MİLYONLUK KAMU ZARARI

Savcılık, şirketin 2022 yılının aralık ayında tasfiye edildiğini, yetkilisinin tam pay ile Nez Demirhan olduğunu ve defter, belge ibraz etmeme işlemlerinin Demir tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

Bu nedenle kamu zararının 1 milyon 235 bin 634 lira olduğu, sahte fatura kullanma açısından ise 161 bin liralık kamu zararının tespit edildiğini belirlendi. Şüphelinin defter ve belge gizleme suçundan sorumlu olduğu ancak sahte fatura da kullandığının tespit edildiğini kaydeden savcılık, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

GERÇEK OLMAYAN KAYIT VE FATURALARA 5 YIL HAPİS TALEBİ

Ayrıca Demir'e ait Maltepe'deki Nez DMR Sağlık Hizmetleri A.Ş. de incelendi. 2023 yılı içinde şirkete ait çift defter tuttuğu belirlendi. Şirketin aktif olarak iş hayatına devam ettiği, şirket yetkilisinin Nez Demir olduğunu belirten savcılık, bu şirket aracılığı ile de 572 bin 930 TL kamu zararı oluştuğunu kaydetti.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

Şirket içerisinde düzenlenen faturalar ile şüphelinin iş yerinde kullandığı müşteri sistem kayıtlarının birbirini tutmadığı, gerçek olmayan kayıt ve faturaların ortaya çıktığı belirlendi.


Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir’e10 yıl hapis istemi!

Demir'in yine "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Nez Demir, 2 ayrı dava kapsamında 2025 yılının mart ayında hakim karşısına çıkacak.