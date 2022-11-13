14 Kasım 2022, Pazartesi
Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Taltlıses, Levent Dörter'le evliliğinin ardından imajını da yeniledi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda en son 8-9 yaşlarında kuaföre gittiğini söyleyen Çıtak, bir değişiklik yapıp yeni boyattığı saçlarına fön çektirdi. Dilan Çıtak'ı görenler "Eski halin daha iyi" yorumlarında bulundu.
Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 12:08
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