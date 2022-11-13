Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Taltlıses, Levent Dörter'le evliliğinin ardından imajını da yeniledi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda en son 8-9 yaşlarında kuaföre gittiğini söyleyen Çıtak, bir değişiklik yapıp yeni boyattığı saçlarına fön çektirdi. Dilan Çıtak'ı görenler "Eski halin daha iyi" yorumlarında bulundu.