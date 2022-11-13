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Haberler Galeri Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Taltlıses, Levent Dörter'le evliliğinin ardından imajını da yeniledi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda en son 8-9 yaşlarında kuaföre gittiğini söyleyen Çıtak, bir değişiklik yapıp yeni boyattığı saçlarına fön çektirdi. Dilan Çıtak'ı görenler "Eski halin daha iyi" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 12:08
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Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

Levent Dörter'le düğünüyle bir süredir gündemde olan Dilan Çıtak kısa süre önce Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu.

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Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

Çağlayan, şarkıcı Dilan Çıtak'a "Saçlarını nasıl yıkıyorsun?" diye soru yöneltmişti.

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Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

Saçlarını iki günde bir yıkadığını söyleyen Dilan Çıtak, "Babamın da saçları böyleydi, bonustu gençken" demişti.

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Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

Dilan Çıtak kuaföre gitmediğini söyleyerek "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" diyerek şaşırtmıştı.

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Dilan Çıtak Tatlıses 13 yıl sonra kuaför koltuğunda! Evlilik sonrası imaj değiştirdi

Saçlarıyla dikkat çeken Çıtak imaj değiştirdi. Saç rengini değiştiren İbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına bir de fön çektirdi.