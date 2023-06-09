Dilan Çiçek Deniz'in son hali tam bir hayal kırıklığı! "Ne yaptın kendine!"

Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi ile bir etkinliğe katıldı. Güzel oyuncunun yüzündeki değişim görenleri şoke etti. Fransız askısını yanı sıra elmacık kemiklerine de estetik yaptıran Deniz'i görenler, "Ne yaptın kendine!" dedi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in şoke eden hali...