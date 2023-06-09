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Dilan Çiçek Deniz'in son hali tam bir hayal kırıklığı! "Ne yaptın kendine!"

Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi ile bir etkinliğe katıldı. Güzel oyuncunun yüzündeki değişim görenleri şoke etti. Fransız askısını yanı sıra elmacık kemiklerine de estetik yaptıran Deniz'i görenler, "Ne yaptın kendine!" dedi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in şoke eden hali...

Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:10
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Dilan Çiçek Deniz’in son hali tam bir hayal kırıklığı! Ne yaptın kendine!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu. Önceki akşam sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile bir etkinliğe katılan Deniz'in son hali şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilan Çiçek Deniz’in son hali tam bir hayal kırıklığı! Ne yaptın kendine!

Bugüne kadar pek çok estetik yaptıran Deniz son haliyle hayal kırıklığı yarattı.

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Dilan Çiçek Deniz’in son hali tam bir hayal kırıklığı! Ne yaptın kendine!

Fransız askısının yanı sıra elmacık kemiklerinin de şişirilmiş olduğu tahmin edilen oyuncunun yüzündeki değişim gerçekten inanılmaz.

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Dilan Çiçek Deniz’in son hali tam bir hayal kırıklığı! Ne yaptın kendine!

Değişimiyle sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncuyu görenler, "Ne yaptın kendine!" dedi.

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Dilan Çiçek Deniz’in son hali tam bir hayal kırıklığı! Ne yaptın kendine!

İşte Dilan Çiçek Deniz'in son hali ve yıllar içinde yaşadığı inanılmaz değişim...